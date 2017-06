PSV strikt Mexicaans international Lozano

Lozano, vijftienvoudig international, heeft vandaag het trainingskamp van Mexico verlaten en was in Eindhoven voor de medische keuring. Mexico is op dit moment in Rusland voor de Confederations Cup. In de eerste wedstrijd tegen Portugal (2-2) kwam hij zondag niet in actie.

De buitenspeler ondertekent zijn contract bij PSV na de Confederations Cup. Lozano gaat na dat toernooi met vakantie en sluit ruim voor de voorronde van de Europa League aan bij PSV. De Eindhovenaren eindigden afgelopen seizoen als derde in de eredivisie en moeten daarom al vroeg aan de slag in de Europa League.

Lozano debuteerde in 2014 in het eerste elftal van Pachuca. In 133 officiële wedstrijden scoorde hij 41 keer en gaf hij 28 assists. In 2016 werd de talentvolle rechtsbuiten met Pachuca kampioen van Mexico.

,,Ik ben blij dat het uiteindelijk gelukt is. We zijn meer dan zes maanden met deze transfer bezig geweest en enige creativiteit was nodig om de transfer uiteindelijk te laten slagen'', aldus Marcel Brands, technisch manager van PSV.

Het lijkt erop dat PSV de deal helemaal zelf gaat doen, zonder hulp van andere clubs. Hoeveel er wordt betaald en voor welk deel van de rechten, is op dit moment nog niet bekend.