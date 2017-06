Recordaantal van 21 GP's in 2018

Volgend jaar keren Frankrijk en Duitsland terug, terwijl Maleisië het circus verlaat. Voor de allereerste keer in de geschiedenis van de Formule 1 zal er drie weekeindes achter elkaar geracet worden. Op 24 juni wordt er op Paul Ricard in Frankrijk gereden, waarna Oostenrijk (1 juli) en Groot Brittannië (8 juli) volgen.

,,We maken de kalender zo vroeg bekend zodat de organisatoren voldoende voorbereidingstijd hebben'', aldus Chase Carey, de baas van de koningsklasse van de autosport. ,,We zijn trots dat we terugkeren naar Frankrijk. Dat land maakte al deel uit van het WK in 1950, toen de titelstrijd nog uit zeven races bestond.''