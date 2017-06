Regen spelbreker in Parijs

De Zwitserse Timea Bacsinszky staat met 6-4 1-1 voor tegen de thuisfavoriet Kristina Mladenovic. De Letse Jelena Ostapenko is op weg naar setwinst in de tweede set. De eerste set moest de nummer 47 van de wereld laten aan de Deense Caroline Wozniacki. De als elfde geplaatste Wozniacki staat nog wel voor 6-4 2-5, met Ostapenko aan service.

Het regende al de hele ochtend in Parijs waar de kwartfinales om 14.00 uur gepland stonden. De verwachting is niet dat de partijen snel zullen worden hervat. Twee kwartfinales bij de mannen, met onder anderen Rafael Nadal, zouden ook vandaag worden afgewerkt. Of die wedstrijden doorgaan, is nog niet duidelijk.