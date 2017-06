Reshmie Oogink pakt historische bronzen plak op WK taekwondo

Vijf oud-winnaars naar CSI Twente

10:08 GEESTEREN - Het CSI Twente, van dinsdag 4 tot en met zondag 9 juli, krijgt een internationaal ruiterveld op bezoek dat past bij het niveau van de ondertussen met een vierde ster verrijkte klassieker op de historische grond van het Erve Maathuis. Onder anderen liefst vijf oud-winnaars schreven in voor het evenement, dat aan z’n 43ste editie toe is. De Italiaan Gianni Govonni (2003), lokaal favoriet Gerco Schröder (2007), Australiër James Paterson-Robinson, Jur Vrieling (2014) en de Duitser Philip Rüping (2016), proberen hun eerdere succes in het hoofdnummer van ‘Geesteren’ te herhalen.