Ricciardo houdt shoey-traditie in stand

Schippers loopt toptijd mis maar wint 100 meter in Hengelo

20:38 Dafne Schippers heeft het publiek in Hengelo niet teleurgesteld. Ze won vandaag bij de FBK Games de 100 meter in 11,08. Dat was niet de beoogde toptijd van onder de elf seconden, maar de Utrechtse atlete had te maken met tegenwind.