Ritzege Calmejane, offensieve Gesink strandt op tweede plaats

Op 17 kilometer van de finish plaatste Calmejane een versnelling. Gesink reageerde niet direct, maar koos zijn eigen tempo. Met wijd opengesperde mond en lange halen op zijn pedalen reed hij medevluchters als Roche, Pauwels en Bakelants uit het wiel. Eerdere metgezellen als Barguil, Valgren Andersen, Van Avermaet en Clarke waren toen al een tijdje naar de achtergrond verdwenen in een enerverende etappe door de Jura.



Calmejane had het zwaar, fietste rond met een uitgestoken tong en schokte zich richting de streep. Toch kwam Gesink niet veel dichterbij. Op zijn 31ste koost hij er dit jaar voor om zijn klassementsambities te laten varen. Achter zijn naam staan al de vierde plaats in 2010 en de zesde plaats in 2015. Dat zou lastig te evenaren zijn, dacht hij. Dan liever een ritzege. Die behaalde hij wel al in de Vuelta, maar nog niet in de Tour.



Vlak voor de finish in het skioord Station des Rousses ritste hij professioneel zijn rits dicht. Uitrollend over de finish, op 36 seconden van Calmejane, stak hij zijn hand op. In de wetenschap dat hij kleur had gegeven aan de etappe door de Jura, al dichtbij zijn droom was en er nog genoeg kansen komen. De vorm heeft hij, nu moet alleen nog één keer alles goedvallen.



Klassement

De uitgedunde groep met klassementsrenners finishte uiteindelijk slechts 14 tellen achter Gesink. In die groep ook geletruidrager Chris Froome, die zo de leiding behield.