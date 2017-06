Ritzege Warbasse, Kruijswijk tweede in klassement

VIDEO Verdriet overheerst rond opheffen Enschedese Boys: ‘110 jaar, helemaal weg’

17:18 ENSCHEDE – De verslagenheid is groot bij de leden van Enschedese Boys. De club meldde maandagavond na 111 jaar de stekker eruit te trekken. “De Enschedese Boys was alles voor mij. Jarenlang ben ik lid en nu is alles weg”, vertelt Theo Hendriks geëmotioneerd voor de camera van TV Enschede.