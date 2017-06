Robin Haase naar halve finale in dubbelspel in Eastbourne

Met zijn Engelse dubbelspelpartner Dominic Inglot heeft Robin Haase vanavond de halve finale van het toernooi van Eastbourne bereikt. Ze klopten in de kwartfinale van het ATP-toernooi in Zuid-Engeland Jeevan Nedunchezhiyan uit India en Matt Reid uit Nieuw-Zeeland in twee sets: 7-6 (3), 6-1.