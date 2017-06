'Roeierspols' De Gendt brengt Tour niet in gevaar

Gedegradeerd FC ’t Centrum: ‘Conditie tekort, omdat we niet trainen’

18:29 GOOR – Na de nederlaag over twee wedstrijden tegen SV Vasse, bracht FC ’t Centrum ook de laatste kans om zeep. Tegen Terwolde verloor de ploeg met 5-2 en degradeerde het naar de vijfde klasse. "Dramatisch. We kwamen conditioneel tekort, omdat we niet trainen", verklaarde aanvoerder Richard Battels.