Roger Federer weer in Hopman Cup

Federer maakte begin dit jaar na vijftien jaar afwezigheid zijn rentree in de Hopman Cup. Hij speelde er zijn eerste wedstrijden na een blessureperiode van zes maanden. Het toernooi diende als voorbereiding op de Australian Open, het grand slam dat hij prompt won.



,,Ik kom graag terug, want het is me vorig jaar zeer goed bevallen en de voorbereiding heeft zeker bijgedragen aan mijn succes in de Australian Open. Ik geloof dat er 6000 man bij mijn eerste training in het stadion zaten. Dat was bijna onwerkelijk'', aldus Federer op de website van de Hopman Cup.