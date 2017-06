Rolland klimt naar zege in koninginnenrit Route du Sud

Pierre Rolland heeft de koninginnenrit in de Route du Sud op zijn naam geschreven. De dertigjarige kopman van Cannondale-Drapac sprong op de slotklim naar de finish in skistation Gavarnie-Gèdre weg bij zijn twee medevluchters en soleerde naar de streep.

De renners moesten in de derde etappe van de Route du Sud, die ging over 167 kilometer, onder meer de befaamde Col du Tourmalet over.

Rolland won vorige maand ook al een zware bergetappe in de Ronde van Italië. In de Pyreneeën toonde de Franse wielrenner aan nog steeds in vorm te zijn. Tijdens de beklimming van de Cirque de Gavarnie, het eindpunt van de derde etappe, kwam Rolland samen met de Italiaan Gianni Moscon (Sky) en de Zwitser Silvan Dillier (BMC) aan kop.

De Fransman sprong op zo'n 4 kilometer van de top weg bij zijn twee medevluchters en vierde even later zijn tweede succes in amper een maand tijd.

Klassement

Moscon kwam op 42 seconden als tweede over de streep, in gezelschap van Richard Carapaz uit Ecuador. De renner van Movistar bleek na het nodige rekenwerk één seconde te kort te komen om de nieuwe leider in het klassement te worden. De rode leiderstrui ging nu van de Fransman Julien Loubet naar Dillier, de Zwitser die als vijfde was gefinisht met 55 seconden achterstand op Rolland.