Ronaldo: Heel bijzonder om geschienis te schrijven

Nooit lukte het een club om zichzelf op te volgen als winnaar van de Champions League. Tot aan vanavond, want dankzij een ijzersterke tweede helft tegen Juventus (4-1) mocht Real Madrid vanavond opnieuw de Cup met de Grote Oren in ontvangst nemen. ,,Het is heel bijzonder om geschiedenis te schrijven", vond uitblinker Cristiano Ronaldo, die twee keer scoorde.

,,Het is een ongelooflijk, geweldig seizoen geworden. Om dat af te sluiten met winst van de Champions League en het record maakt me erg blij. De cijfers liegen niet. Dit is een van de mooiste momenten uit mijn carrière, maar eigenlijk kan ik dat elk jaar zeggen."

Real Madrid pakte dit seizoen ook al de Spaanse landstitel. Alleen de Copa del Rey zag het naar rivaal Barcelona gaan.

Juventus deed in de eerste helft niets onder voor Real, maar na rust waren de Spanjaarden oppermachtig. ,,Ik denk dat het onze beste tweede helft was van het seizoen", vond Ronaldo, die werd verkozen tot man of the match. ,,Het is altijd moeilijk om de Champions League te winnen, maar zeker tegen een ploeg die pas drie goals tegen had gekregen dit seizoen."

