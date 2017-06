Sainz drie plaatsen naar achteren in de startopstelling in Bakoe

De baancommissarissen oordeelden na de race dat Sainz een gevaarlijke manoeuvre maakte in zijn Toro Rosso in de openingsronde. Hij raakte de Haas-bolide van Romain Grosjean en verloor daardoor de controle over zijn auto. Sainz schoot spinnend over de baan en nam de Williams van Felipe Massa mee in zijn crash. Zowel Sainz als Massa viel uit.



Sainz accepteerde de straf en verontschuldigde zich op Twitter. ,,Excuses aan Grosjean en Massa. Romain zat in mijn dode hoek, ik had hem echt niet gezien'', verklaarde de Spanjaard.