Schuurs met Koolhof onderuit op Wimbledon

Lezerstour Nick uit Enschede pakt z'n tweede dagzege

18:56 ENSCHEDE - Nick Voogtsgeerd uit Enschede is de Marcel Kittel van de Lezerstour. De Enschedeër pakte vrijdag zijn tweede dagzege op rij en is daarmee dé rittenkaper van het wielerspel van De Twentsche Courant Tubantia. Kittel zelf staat in de Tour de France al op drie ritzeges.