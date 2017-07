Schuurs naar derde ronde in de dubbel

Schuurs en Mertens legden hun tegenstanders met 6-4, 6-4 over de knie. In de volgende ronde kunnen zij Ashleigh Barty en Casey Dellacqua treffen, die in Londen als achtste op de plaatsingslijst staan. Barty en Dellacqua moeten nog wel hun partij in de tweede ronde zien te winnen.