Serena slaat terug: 'John, ik probeer een baby op de wereld te brengen'

Oude rot uit Albergen wint NK klootschieten: 'Ze vlogen me om de nek'

26 juni MANDER - De 51-jarige Robert Meijer is de verrassing van het NK klootschieten. Hij wint de onderdelen straat, veld en zetten. De jongeren hebben het nakijken in Mander. "Zij hebben altijd wel een schot dat minder is."