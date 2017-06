Servicekanon Karlovic verrast Cilic en bereikt finale Rosmalen

Karlovic, de nummer 24 van de wereld en nummer drie van de plaatsingslijst, speelt morgen in de finale tegen Gilles Müller. De Luxemburger won eerder op de dag van Alexander Zverev.

Vorig jaar strandde Karlovic op het Brabantse gras in de halve finale. Hij verloor toen van Müller en krijgt morgen dus de uitgelezen kans om revanche te nemen op de Luxemburgse nummer 28 van de wereld.

Service

Karlovic bereikte opvallend genoeg de finale zonder ook maar één keer een servicegame van Cilic af te snoepen. De nummer zeven van de wereld plaatste zelf één break, maar moest in beide tiebreaks het onderspit delven tegen zijn ruim twee meter lange landgenoot.

De 38-jarige Karlovic deed zijn reputatie eer aan door in de ruim 2,5 uur durende partij 29 aces te produceren. Cilic sloeg er dertien minder.

Voor Karlovic kan het morgen zijn negende titel worden op de ATP-Tour. De 34-jarige Müller won pas één titel in zijn lange loopbaan en dat was begin dit jaar in Sydney.