Sjarapova mist grastoernooien wegens blessure

De Russische tennisster wil eind volgende maand op het hardcourt van een toernooi in het Amerikaanse Stanford terugkeren op de tennisbaan, zo laat ze via social media weten.

Sjarapova maakte drie weken geleden nog bekend dat ze via de kwalificaties het hoofdtoernooi van Wimbledon wilde bereiken. Door haar verbeterde positie op de wereldranglijst was dat weer mogelijk. Daarom wilde de eenmalig winnaar van het belangrijkste grastoernooi geen wildcard voor de derde grandslam van het seizoen aanvragen.

Niet in Parijs

Op Roland Garros was dat nog niet het geval. De organisatie in Parijs gunde Sjarapova, die in april terugkeerde op de baan na een dopingschorsing van anderhalf jaar, echter geen uitnodiging. In de toernooien van Stuttgart, Madrid en Rome kon ze dankzij een wildcard wel in actie komen.