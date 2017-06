Snelste 10 kilometer van 2017 in Hengelo

Voor Hadis was zijn winnende race in Hengelo tevens een verbetering van zijn persoonlijk record. Dat stond op 27.36,34. Tweede werd zijn landgenoot Jemal Mekonnen in 27.09,08. Het baanrecord in Hengelo staat sinds 1998 op naam van Haile Gebrselassie. 'Mister Hengelo' liep toen 26.22,75.