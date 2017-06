Superdag voor Johanna Konta in Eastbourne

Ostapenko had begin deze maand voor een daverende verrassing gezorgd door als ongeplaatste speelster het Grand Slam-toernooi in Parijs te winnen. De twintigjarige Letse trok haar vorm deze week in Eastbourne aanvankelijk ook door op gras. Konta bleek in de derde ronde echter net een maatje te groot. De Britse nummer zeven van de wereld besliste de partij bij haar tweede matchpoint, na bijna 2 uur en 20 minuten tennissen.



Konta rekende vervolgens in de kwartfinales ook af met de nummer één van de wereld, de Duitse Angelique Kerber: 6-3 6-4. De Britse moet het morgen in de halve finales van het Aegon International opnemen tegen Karolina Pliskova uit Tsjechië.