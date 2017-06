'Teambaas Kaltenborn weg bij Sauber'

Volgens Motorsport.com zou Kaltenborn vertrekken, omdat er een verschil van inzicht was met de eigenaars van het team. Zij zouden Marcus Ericsson willen voortrekken ten opzichte van Pascal Wehrlein. Iets waar Kaltenborn geen trek in zou hebben.

Kaltenborn raakte in 2015 betrokken met Sauber in een rechtszaak tegen Giedo van der Garde. De Nederlander was een stoeltje beloofd bij de renstal en had ook een contract getekend. Felipe Nasr en Marcus Ericsson beschikte echter ook over een verbintenis en brachten meer sponsorgeld mee. Van der Garde mocht daardoor niet instappen bij Sauber en spande een rechtszaak aan die uiteindelijk geschikt werd.