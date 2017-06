Teleurstellend resultaat BS Racing team in België

De kansen op het kampioenschap in de Supercar Challenge zijn door de wedstrijden van zaterdag en zondag geslonken voor BS Racing Team. Tijdens de kwalificatie op vrijdag wist het team voor beide wedstrijden een derde startplek in de wacht te slepen. Dat resulteerde zaterdag tijdens de eerste wedstrijd tot een spannende strijd vooraan. "We startten goed en waren in de strijd om de eerste plek, totdat we in de vierde ronde in het gras terecht kwamen", blikt Marcel van de Maat terug. "Een typisch race-incident waarbij Peter Schreurs probeerde zijn voorganger in te halen. Helaas hebben we daar de wedstrijd verloren."

Achtste plek

Ook de tweede wedstrijd werd geen succes voor Van de Maat en zijn mannen. Na wederom een derde startplek kreeg Van de Maat te maken met remproblemen. "We begonnen heel goed met een goede start en de juiste snelheid. Tot het moment dat de remmen het begaven. Alles blokkeerde en ik kon hem gelukkig nog net op de baan houden nadat ik doorschoot. Inmiddels hebben we de camerabeelden bekeken en er brandde een lampje op het dashboard. Dat heb ik op dat moment niet vernomen." Uiteindelijk moest het team genoegen nemen met een achtste plek in die tweede wedstrijd.

Zolder

"We zijn tevreden over hoe we gereden hebben dit weekend, alleen het resultaat valt heel erg tegen. De kans op het kampioenschap is geslonken, maar met nog tien wedstrijden te gaan houden we goede hoop." Over een kleine vijf weken staat in Zolder de volgende race op het programma. "Die baan ligt ons traditioneel. Laten we hopen op een goed resultaat."

Een fragment uit de kwalificatie van vrijdag. © BS Racing Team

BS Racing Team (oranje auto vooraan) tijdens de tweede wedstrijd met uiteindelijk een achtste plek. © BS Racing Team