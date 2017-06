Tennisbaas laakt fysiek van Franse spelers

Geen Franse tennisser haalde dit jaar in Parijs de kwartfinale, ondanks de aanwezigheid van Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet en Gaël Monfils. ,,Deze gouden generatie heeft niet veel tijd meer'', zei de tennisbaas vandaag tegen een Frans radiostation.

,,Je zou verwachten dat ze nu misschien al eens een grandslam hadden gewonnen. En wie komt hierna? Lucas Pouille, oké. Maar als een speler in de vierde set kramp krijgt, is er een probleem'', refereerde hij aan de uitschakeling van Pouille in de derde ronde tegen Albert Ramos-Viñolas (6-2 3-6 5-7 6-2 6-1).