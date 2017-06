Tiener Hoogma voegt zich met miljoenentransfer in select groepje

De kogel ging maandagochtend door de kerk: Oldenzaler Justin Hoogma vertrekt voor een miljoenenbedrag naar de nummer vier van de Bundesliga. Voetballers van Twente of Heracles die al voor hun twintigste levensjaar zo'n dure transfer maakten, het waren er tot op heden niet veel. Drie spelers gingen Hoogma voor.

Collins John

Spits Collins John speelt alvorens hij wordt gescout door FC Twente bij VV DES in Nijverdal. De in Liberia geboren Nederlander debuteert op 2 november 2002 voor FC Twente in een uitduel bij PSV. Hij is dan net een maand daarvoor zeventien geworden. 35 eredivisieduels en elf goals later meldt Fulham zich in Enschede. Het is de winterstop van het seizoen 2004/2005 en de ploeg uit Londen komt nog uit in de Premier League. Na een tijd onderhandelen wordt de 18-jarige Collins John voor enkele miljoenen verkocht.

Een onverdeeld succes wordt zijn loopbaan daarna niet. Tussen 2004 en 2009 speelt John 95 wedstrijden voor Fulham, waarin hij twintig keer scoort. Hij wordt in die periode drie keer uitgeleend, aan Leicester City, Watford en NEC. Daarna begint John pas echt een voetbalnomadenbestaan. Hij speelt voor clubs als Roeselare, Chicago Fire, Qabala, Mes Sarcheshmeh en Piast Gliwice. In maart 2016 traint hij nog een tijdje mee bij FC Twente, maar inmiddels heeft de nog altijd pas 31-jarige John zijn schoenen aan de wilgen gehangen.

Volledig scherm Collins John na een doelpunt tegen RBC Roosendaal in 2002. © Robert Van Den Berge

Ola John

Ook Collins' jongere broertje Ola speelt in de jeugd van DES voor hij in 2002 naar de jeugdacademie van FC Twente trekt. Zijn officiële debuut maakt hij in een bekerwedstrijd tegen Capelle op 22 september 2010. Met name onder Co Adriaanse in seizoen 2011/2012 start de linksbuiten vaak in de basis. Na 46 wedstrijden in de eredivisie, diverse wedstrijden in Europees verband en een plek in de voorselectie van Oranje klopt het Portugese Benfica op de deur. Een transfer van ongeveer negen miljoen euro wordt beklonken. Ola John is dan weliswaar net een paar dagen twintig.

John speelt twee seizoenen bij Benfica, dat hem daarna verhuurt aan achtereenvolgens HSV, Reading en Wolverhampton Wanderers. Het laatste half jaar speelde hij op huurbasis in Spanje, voor Deportivo la Coruña. Tot dusver speelde hij één interland. De 25-jarige speler heeft bij Benfica nog een contract tot 2018. Naar verluidt staat hij in de belangstelling van Feyenoord.

Volledig scherm Ola John rent voorbij Heraclied Lerin Duarte. © Emiel Muijderman

Bilal Ould-Chikh

Aanvaller Ould-Chikh speelt nog niet heel lang in de jeugd van FC Twente als hij op 4 mei 2014 debuteert in de Eredivisie. Ould-Chikh is dan 16 jaar oud. In totaal speelt hij slechts zestien duels in het eerste. Ook voor hem komt Benfica langs. De Portugezen betalen een groot bedrag om het talent mee te kunnen nemen uit Enschede.

Bilal slaagt nooit in Lissabon en komt er enkel voor het tweede elftal uit. In maart van dit jaar wordt zijn contract ontbonden. Deze maand tekende hij een contract voor twee jaar bij FC Utrecht.