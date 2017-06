Tom Dumoulin verlengt contract tot 2022 bij Sunweb

De 26-jarige Dumoulin is uitgegroeid tot de belangrijkste renner in de ploeg van manager Iwan Spekenbrink. Sunweb, voorheen Giant-Alpecin, ontwikkelde zich de afgelopen jaren van sprintersploeg tot een team dat zich richt op de klassementen.

De ploeg denkt met het langdurig vastleggen van Dumoulin een sterk fundament voor de komende jaren te hebben. Voor Dumoulin, al zes jaar in dienst bij Sunweb en de voorlopers, is de contractverlenging bijna vanzelfsprekend. ,,Ik voel me goed bij het team. Tot nu toe hebben we elk jaar enorme progressie gemaakt. Ik ben overtuigd dat we deze lijn door kunnen trekken.''