Bakelants doet opmerkelijke uitspraken over rondemissen

,,We zullen zijn team benaderen, zodat hij excuses kan maken'', aldus Tourbaas Christian Prudhomme.



De 31-jarige Bakelants begint zaterdag in Düsseldorf aan zijn vijfde Ronde van Frankrijk. In aanloop naar die grote wielerronde zei hij in een interview met de krant Het Laatste Nieuws dat hij een pak condooms mee zou nemen naar de Tour. ,,Omdat je niet kunt weten waar die 'podiummeisjes' allemaal geweest zijn.''



Bakelants zelf heeft nog niet gereageerd, maar de ploegleiding van AG2R deed dat al wel. ,,We hebben het interview gelezen. En hoewel hij het humoristisch bedoelde, was dat in dit geval niet handig. Wij verontschuldigen ons richting de organisatoren en de mensen die beledigd zijn door deze opmerking.''



In 2013 won Bakelants een etappe in de Tour.