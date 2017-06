TT: Ajax verhuurt Owusu, United en Chelsea praten met 'Lewa'

Het voetbalseizoen 2016/2017 is afgelopen en dat betekent dat de transferperiode er weer aan komt. In TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Nederlandse toppers heen? Teruglezen? Klik hier voor de geruchten van gisteren.

Doelman verlengt bij VVV

Volledig scherm Delano van Crooij houdt Cyriel Dessers van scoren af. © Peter van Ninhuys VVV-Venlo is wat keepers betreft al vroeg klaar op de transfermarkt. De promovendus legde na het aantrekken van Lars Unnerstall van Fortuna Düsseldorf ook Delano van Crooij voor twee jaar vast. De doelman begon vorig seizoen als stand-in van sc Heerenveen-huurling Maarten de Fockert, maar werkte zich snel op tot basisspeler. Dit seizoen mag hij de strijd aan gaan met Unnerstall, meldt VVV op de clubsite.

Ajax verhuurt Owusu aan Almere City

Leeroy Owusu wordt komend voetbalseizoen door Ajax uitgeleend aan Almere City FC, zo meldden beide clubs. De twintigjarige verdediger staat nog tot de zomer van 2019 onder contract bij de Amsterdammers.



Owusu speelde vanaf 2004 in de jeugdopleiding van Ajax. Inmiddels kwam hij in 59 officiële duels voor Jong Ajax uit. Het afgelopen seizoen werd hij verhuurd aan Excelsior waarvoor hij zeven keer in actie kwam.

Volledig scherm Leeroy Owusu. © Pro Shots

ADO Den Haag lijft Kuipers in

Volledig scherm Nick Kuipers. © Pro Shots ADO Den Haag heeft vandaag centrale verdediger Nick Kuipers vastgelegd. De 24-jarige speler komt over van MVV Maastricht en tekende voor vier seizoenen bij de Haagse eredivisieclub. Hij reageerde op de website van de club verheugd op zijn transfer. ,,Als je voor zo'n club mag spelen moet je er volle bak voor gaan, ik heb er super veel zin in."



Kuipers doorliep bij MVV de jeugdopleiding en maakte sinds augustus 2010 deel uit van de A-selectie. Hij speelde 150 competitiewedstrijden voor de Limburgse club en scoorde vier keer. Zijn contract bij MVV liep deze zomer af, waardoor hij transfervrij naar ADO komt. ,,We hebben hem enige tijd gevolgd en zijn ervan overtuigd dat hij met zijn kwaliteiten iets kan toevoegen aan onze selectie'', aldus manager voetbalzaken Jeffrey van As.

Chelsea en Man United zitten achter Lewandowski aan

Robert Lewandowski heeft afgelopen winter zijn contract bij Bayern München verlengd tot 2021. Maar de Poolse spits was in de slotfase van de competitie niet gelukkig met het gebrek aan steun in zijn jacht op de topscorerstitel. Zijn ploeggenoten zouden hem nauwelijks geholpen hebben. Dus ging de eer naar Pierre-Emerick Aubameyang van Borussia Dortmund, die één doelpuntje meer had.



Volgens Sky Sports is de onvrede bij de 28-jarige aanvaller zo groot, dat hij een vertrek overweegt. En dat laten Chelsea en Manchester United zich geen tweede keer zeggen. Beide clubs proberen Lewandowski naar de Premier League te lokken. Chelsea en Manchester United zouden zelfs al gesproken hebben met zaakwaarnemers van de Pool.



Lewandowski speelt sinds 2014 in München. Daarvoor kwam hij vier seizoenen uit voor Borussia Dortmund.

Volledig scherm Robert Lewandowski. © EPA

Buitenlandse interesse voor Brenet

Hoewel hij afgelopen seizoen geen onbetwiste basisspeler was bij PSV, heeft Joshua Brenet zich in de kijker gespeeld van clubs uit Italië, Duitsland en Engeland. Voetbal International meldt dat Udinese, Fiorentina, Eintracht Frankfurt, 1. FC Köln en Watford belangstelling hebben voor de vleugelverdediger. Mits Santiago Arias vertrekt, is Brenet komend seizoen normaal gesproken zeker van zijn plaats bij PSV. Ook linksback Jetro Willems vertrekt waarschijnlijk uit Eindhoven. Lees hier meer over de 'hittegolf' die PSV deze transferzomer tegemoet gaat.

Volledig scherm Brenet met Andrés Guardado, die zeker vertrekt bij PSV. © ANP Pro Shots

Coulibaly dicht bij akkoord met Willem II

Volledig scherm Karim Coulibaly is volgens de Franse krant L'Est Republicain in beeld bij Willem II. © BD Karim Coulibaly, middenvelder en linksbuiten van AS Nancy, is dicht bij een akkoord met Willem II. Dat meldt de Franse krant L'Est Republicain.



De 24-jarige voetballer is geboren in het Senegalese Bakel, maar groeide op in de Parijse voorstad Villejuif. Op 20-jarige leeftijd maakte hij voor AS Nancy zijn debuut in de Franse Ligue 1. Coulibaly was op dat moment al Frans jeugdinternational. Hij speelde 4 keer voor Frankrijk onder 20, twee keer voor Frankrijk onder 19 en twee keer voor de Franse ploeg onder 18.



Coulibaly speelde 63 wedstrijden voor AS Nancy, waarin hij tienmaal scoorde. Als gevolg van een gebroken enkel stagneerde zijn loopbaan. Op 18 maart speelde hij zijn laatste duel voor AS Nancy, waar hij nog tot 2018 onder contract staat. Het afgelopen seizoen speelde hij maar twee volledige wedstrijden in Ligue 1 en een wedstrijd in de Franse beker, de Coupe de France.

Zoon Klinsmann op proef bij Hertha

Volledig scherm Jonathan Klinsmann. © ANP Voormalig topspits Jürgen Klinsmann ziet mogelijk zijn zoon uitkomen in de Bundesliga. Jonathan Klinsmann gaat volgens Bild in juli tien dagen meetrainen met Hertha BSC. De zoon van de voormalig bondscoach van Duitsland en de Verenigde Staten is een talentvol keeper, die voor het Amerikaanse elftal onder 20 jaar uitkomt.



,,Het klopt, we willen hem beter leren kennen, vooral onze keeperstrainer Zsolt Petry. Daarom gaan we hem testen'' bevestigde trainer Pal Dardai van de Berlijnse club. De 20-jarige Jonathan Klinsmann bezit een dubbele nationaliteit. In maart won hij met de Amerikaanse jeugdploeg het kampioenschap voor Noord- en Midden-Amerika en de Caraïben. Bij dat toernooi werd hij uitgeroepen tot beste doelman.

Chelsea profiteert mee van transfer Salah

Volledig scherm Mohamed Salah. © Pro Shots Chelsea gaat profiteren van het recordbedrag dat Liverpool mogelijk gaat betalen voor aanvaller Mohamed Salah. De Egyptenaar wordt volgens diverse Britse media nog deze week overgenomen van AS Roma, mits hij de medische keuring met goed gevolg doorstaat. Liverpool zou een bedrag voor de aanvaller overhebben dat de duurste transfer die de club ooit deed overschrijdt. In 2011 betaalde de club aan Newcastle United een kleine 40 miljoen euro voor spits Andy Carroll.



Salah werd na een huurperiode in 2016 door AS Roma voor 13,5 miljoen euro overgenomen van Chelsea. Volgens The Times werd daarbij een clausule overeengekomen waarin staat dat Chelsea bij doorverkoop 10 procent van de extra opbrengst opstrijkt. Dat kan de Londense club nu zomaar 3 miljoen euro opleveren.

Coentrão op weg van Real naar Sporting

Volledig scherm Coentrão (r) in het shirt van Real Madrid © Getty Images Fabio Coentrão wordt komend seizoen bij Sporting Portugal ploeggenoot van Bas Dost. Florentino Pérez, voorzitter van Real Madrid, zei dinsdag in een interview met radiozender Onda Cero dat de 29-jarige Portugese verdediger een medische keuring heeft doorstaan.



Coentrão zou door de nummer drie uit de Portugese competitie voor één seizoen worden gehuurd van Real. De linksback maakte in 2011 voor 30 miljoen euro de overstap van Benfica naar Real Madrid, waar hij (ook door blessures) niet altijd aan spelen toekwam. In vijf seizoenen kwam hij tot 106 officiële wedstrijden. Real verhuurde Coentrão eerder al aan AS Monaco.

Atlético praat met Costa ondanks transferverbod

Chelsea en Atlético Madrid voeren gesprekken over een transfer van Diego Costa, zo meldt The Daily Mirror. De Spanjaarden hebben een transferverbod tot het einde van het jaar. Costa zou echter uitgeleend worden, om dan vanaf 2018 definitief voor Atlético te kunnen spelen. Eerder speelde de Spanjaard al twee keer voor de Madrilenen. Bij een eerste passage tussen 2007 en 2009 werd hij vooral uitgeleend. Een tweede passage tussen 2010 en 2014 was succesvoller waarna hij in 2014 naar Chelsea trok. Dit seizoen kwam Costa in de Premier League 35 keer in actie en scoorde daarbij twintig keer.

Atlético zou 56 miljoen euro op tafel willen leggen voor de 28-jarige aanvaller.

Volledig scherm Diego Costa © EPA

Heracles verwacht hoger bod van Vitesse

Nu Ricky van Wolfswinkel is vertrokken naar FC Basel, is Vitesse op zoek naar een nieuwe spits. Samuel Armenteros staat hoog op het verlanglijstje. De Arnhemse club heeft ook al een bod gedaan, meldt VI, maar dat vindt Heracles veel te laag. Nico-Jan Hoogma, algemeen directeur in Almelo, gaat er echter wel van uit dat hij Armenteros deze zomer ziet vertrekken. Zeker nadat de Zweed onlangs bij zijn interlanddebuut direct scoorde. ,,Dan ontstaat er altijd een nieuwe dynamiek rond een speler'', weet Hoogma.



Armenteros speelt sinds de zomer van 2016 bij Heracles. De verbintenis van de 26-jarige aanvaller loopt nog tot 2018.

Volledig scherm Samuel Armenteros. © Pro shots

FIFA pleit ManUnited vrij in transfer Pogba

Manchester United heeft de regels niet overtreden bij het aantrekken van de Franse middenvelder Paul Pogba. Wereldvoetbalbond FIFA gaat wel een zaak beginnen tegen Juventus, de Italiaanse club waarvan ManUnited Pogba vorig jaar overnam. Dat heeft een woordvoerder van de FIFA dinsdag bevestigd tegenover sportzender ESPN.

De FIFA onderzocht de recordtransfer waarmee een bedrag van 105 miljoen euro was gemoeid. Dat gebeurde nadat klokkenluidersplatform Football Leaks had onthuld dat zaakwaarnemer Mino Raoila meer dan 40 miljoen euro zou hebben verdiend aan de transfer. Er zou sprake zijn geweest van belangenverstrengeling omdat de in Nederland opgegroeide Raiola bij de onderhandelingen de belangen van Juventus, Manchester en Pogba zou hebben behartigd. Juventus zou Raiola 27 miljoen euro hebben betaald. ,,We kunnen bevestigen dat er een zaak is geopend tegen Juventus en niet tegen Manchester United. Omdat de procedure loopt doen we verder geen mededelingen'', aldus de woordvoerder.

Juventus wordt mogelijk onderzocht omdat de regels omtrent zogenoemde Third Party Ownerships zijn overtreden. De FIFA staat niet toe dat naast de twee betrokken clubs een derde partij met eigendomsrechten betrokken is bij de overgang. Volgens de Britse krant The Guardian heeft Raiola vorig jaar in een interview verklaard dat de Italiaanse kampioen niet als enige de rechten op de speler bezat.