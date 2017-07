TT: Arouna Koné naar Turkse promovendus, AS Roma haalt Lyon-captain

Donny Gorter heeft zijn contract bij ADO Den Haag met drie jaar verlengd. De 29-jarige middenvelder is na Nick Kuipers en Lex Immers de derde aanwinst van de club. Gorter kwam afgelopen seizoen in de winterstop naar ADO, maar moest door de financiële problemen in Den Haag wachten tot hij zijn contract kon verlengen.



,,Ik heb al vaker gezegd dat deze club op mijn wensenlijst stond’’, laat Gorter weten op de website van de club. ,,En niet alleen omdat mijn vader geboren en getogen is in Den Haag. Dat gevoel bij ADO Den Haag is nog steeds geweldig en dus blijf ik hier graag. Ik ben blij dat het uiteindelijk toch is rondgekomen. En nu snel aan de slag. Ik hoop van grote betekenis voor de club te kunnen zijn de komende seizoenen."