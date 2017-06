TT: De Boer gelinkt aan Saints, Klaassen en Everton akkoord

Het voetbalseizoen 2016/2017 is afgelopen en dat betekent dat de transferperiode er weer aan komt. In TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Nederlandse toppers heen? Teruglezen? Klik hier voor de geruchten van gisteren.

Frank de Boer gelinkt aan Southampton

The Telegraph ziet Frank de Boer als een goede kandidaat om de gisteren ontslagen Claude Puel op te volgen bij Southampton. De Nederlander werd eerder al nadrukkelijk in verband gebracht met Crystal Palace, en heeft nu dus twee Premier League-clubs waar hij op het lijstje staat.



Frank de Boer vertrok vorige zomer na een zesjarig verblijf bij Ajax naar Internazionale. De trainer werd in Italië echter na een ongelukkige start binnen enkele maanden de laan uit gestuurd. Sindsdien heeft De Boer een rustperiode ingelast.

Woelwater Balotelli in de belangstelling van Marseille

Volledig scherm Mario Balotelli © AFP Olympique Marseille toont interesse in Mario Balotelli, zo meldt Le10Sport. Aangezien de huurperiode van Bafétimbi Gomis, die 20 keer wist te scoren, afloopt is l'OM op zoek naar een vervanger. Balotelli, wiens contract afloopt bij Nice, heeft na enkele magere jaren weer de goede vorm te pakken. De grillige Italiaan scoorde dit seizoen al vijftien keer. Met Nice eindigde hij derde in de Ligue 1.

PSG laat Aubameyang toch bij Bosz spelen

De kans is groot dat Peter Bosz komend seizoen bij Borussia Dortmund toch kan beschikken over topschutter Pierre-Emerick Aubameyang. De spits uit Gabon leek op weg naar Paris Saint-Germain, maar de Duitse krant Bild meldde donderdag dat de Fransen de transfer hebben afgeblazen. Trainer Unai Emery zou toch liever een 'klassieke' centrumspits willen hebben en geen beweeglijke aanvaller zoals Aubameyang, die overal opduikt.

De 28-jarige Aubameyang maakte afgelopen seizoen liefst 31 doelpunten in de Bundesliga, waarmee hij Robert Lewandowski van Bayern München (dertig treffers) net aftroefde in de strijd om de topscorerstitel. De international van Gabon is geboren in Frankrijk en voelde daarom wel wat voor een overstap naar Paris Saint-Germain.

Aubameyang viert momenteel vakantie in Frankrijk, maar volgens Bild gaat hij daarna weer 'gewoon' terug naar Dortmund. Voor de nieuwe trainer Bosz zou dat een onverwachte meevaller zijn.

Volledig scherm Pierre-Emerick Aubameyang juicht na zijn goal in de Duitse bekerfinale. © Photo News

Twee verdedigers op amateurbasis naar FC Dordrecht

FC Dordrecht heeft voor het komende seizoen twee verdedigers aan de nog smalle selectie toegevoegd. Het gaat om verdedigers Julius Bliek en Clarence Bijl. De 23-jarige Bliek komt over van amateurclub Kloetinge, waarmee hij afgelopen seizoen in de 1e Klasse C speelde. De 18-jarige Bijl komt over van Feyenoord, waar hij afgelopen seizoen in de A1 speelde. Beide spelers komen op amateurbasis naar de Krommedijk.

Volledig scherm Julius Bliek (rechts) in actie namens Kloetinge. © Johan Van Der Heijden

Spaanse clubs willen Nolito

Nolito, aanvaller van Manchester City, heeft over interesse van andere clubs niet te klagen. De reservespeler beleefde een matig eerste seizoen in Engeland. Tegen Barramedia zegt de 30-jarige Spanjaard dat er interesse van Sevilla en zijn oude club Celta de Vigo in hem is. City betaalde een jaar geleden meer dan 20 miljoen euro voor de international.

Volledig scherm MANCHESTER, ENGLAND - MAY 16: Nolito of Manchester City shakes hands with Pablo Zabaleta of Manchester City after the Premier League match between Manchester City and West Bromwich Albion at Etihad Stadium on May 16, 2017 in Manchester, England. (Photo by Clive Mason/Getty Images) © Getty Images

Klaassen persoonlijk rond met Everton

Everton en Davy Klaassen zijn tot een mondeling akkoord gekomen, zo meldt Liverpool Echo. De club van trainer Ronald Koeman verwacht de middenvelder van Ajax snel definitief vast te leggen. Met de transfer zou ruim 25 miljoen euro gemoeid zijn. Volgens Echo zou de 24-jarige Klaassen vooral welkom zijn vanwege zijn scorend vermogen.

Haalt Swansea Adebayor terug naar de Premier League?

Volledig scherm Emmanuel Adebayor © AFP Swansea wil Adebayor terughalen naar Engeland, zo meldt de Daily Mirror. De aanvaller speelt momenteel bij het Turkse Basaksehir, de club waar Eljero Elia eerder deze week een contract tekende. De Togolees was eerder al actief in de Premier League. Zo speelde hij bij Arsenal, Manchester City, Tottenham en Crystal Palace.

Bij de transfer zou Bafétimbi Gomis betrokken worden. De Fransman staat onder contract bij Swansea maar werd dit jaar uitgeleend aan Marseille.

Vitesse presenteert Serero

De zaak is rond. Thulani Serero voetbalt de komende drie seizoenen bij Vitesse. De Zuid-Afrikaan komt transfervrij over van Ajax. Hij moet het middenveld bij de eredivisionist uit Arnhem van kracht en diepte voorzien.



Vitesse haalt Serero (27) weg uit de anonimiteit. De Zuid-Afrikaan maakte in 2011 de overstap van Ajax Cape Town naar Ajax in Amsterdam. De middenvelder uit Johannesburg kwam vervolgens wel tot 88 wedstrijden in de eredivisie, maar de voorbije seizoenen was zijn rol uitgespeeld. Afgelopen voetbaljaar trainde de Afrikaan louter mee bij Jong Ajax. Hij deed uiteindelijk ook vijf keer met het Amsterdamse beloftenteam mee in de eerste divisie.

Wenger richt pijlen op Lacazette, Mbappé en Lemar

Volledig scherm Alexandre Lacazette. © AP Zoals we van hem gewend zijn, is Arsenal-trainer Arsène Wenger in zijn geboorteland op zoek naar versterkingen. Volgens de Telegraph is hij nadrukkelijk geïnteresseerd in drie spelers: Kylian Mbappé (AS Monaco), Thomas Lemar (AS Monaco) en Alexandre Lacazette (Olympique Lyon).



De krant laat tevens weten dat de Londense club de deur wijd open zet voor Carl Jenkinson en Mathieu Debuchy.

Manager Morata onderhandelt met Real

Het vertrek van Alvaro Morata bij Real Madrid lijkt aanstaande. De Spaanse sportkrant AS meldt dat Juanma López, de manager van Morata, in Bernabeu is geweest om te onderhandelen over het vertrek van de 24-jarige aanvaller. Morata wordt nadrukkelijk in verband gebracht met Manchester United.



Morata keerde afgelopen zomer terug van Juventus in de Spaanse hoofdstad. De spits kwam al van 2008 tot 2014 uit voor de Koninklijke.