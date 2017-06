TT: Feyenoord hoopt op akkoord met Boëtius, miljoenentransfer Köln-spits

Anthony Modeste vertrekt volgens Bild naar het Chinese Tianjin Quanjian. Met de transfer van de 1. FC Köln-spits zou zo'n 35 miljoen euro zijn gemoeid. Modeste kan naar verluidt 10 miljoen euro per jaar verdienen. De 29-jarige Fransman was sinds de zomer van 2015 actief voor de Duitse club en scoorde in 73 wedstrijden 45 goals. Vooral afgelopen seizoen was hij een relevatie. Modeste scoorde toen 25 doelpunten in de Bundesliga.