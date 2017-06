TT: Liverpool maakt nog kans op Van Dijk, 10 miljoen euro aan salaris voor Allegri

Gisteren kwam het gerucht naar buiten dat Virgil van Dijk voor Manchester City had gekozen. De Liverpool Echo beweert nu echter dat die transfer nog helemaal niet zeker is. Volgens de krant trekt Liverpool nog steeds aan de Oranje-international en wil de club van Jurgen Klopp er zelfs voor zorgen dat Van Dijk één van de best betaalde spelers wordt!



Bij City zou Van Dijk 230.000 euro per week kunnen verdienen, maar Liverpool weet zeker dat de 25-jarige Nederlander niet enkel voor het geld kiest. Samenwerken met Klopp zou zwaar wegen in de uiteindelijke keuze van Van Dijk.