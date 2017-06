TT: Morata onderbreekt huwelijksreis voor United, Schalke trekt aan Younes

Rochet dichtbij overgang naar Alanyaspor

AZ is zo goed als rond met de Turkse club Alanyaspor over een overgang van dan Sergio Rochet. De Uruguayaanse doelman kwam in Alkmaar niet meer voor in de plannen sinds AZ vorig seizoen Tim Krul huurde. Voor het komende seizoen heeft de club met Marco Bizot ook al een nieuwe eerste doelman aangetrokken. De 24-jarige Rochet speelde sinds 2014 voor AZ en had lange tijd een basisplaats.

Bosz ziet sterspeler naar China vertrekken

Peter Bosz zal met spanning afwachten of Pierre-Emerick Aubameyang in september nog deel uitmaakt van zijn selectie. De goalgetter van Borussia Dortmund staat volgens Bild op de drempel van een megatransfer naar het Chinese Tianjin Quanjian. Aubameyang (28) zou ruim 80 miljoen euro moeten opbrengen, een bedrag dat de vermogende Chinese club bereid is te betalen. Met een cryptische post op Instagram gooide Aubameyang zelf nog wat koren op de geruchtenmolen. 'Ready for new adventures', zette de Gabonees bij een vakantiekiekje. Ook Arsenal en Paris Saint-Germain zouden hem graag zien komen.

Perez: Ik weet dat Ronaldo boos is

Florentino Perez verwacht dat Cristiano Ronaldo bij Real Madrid blijft. De voorzitter van de Koninklijke zegt geen contact te hebben met de sterspeler van de club, die momenteel met Portugal op de Confederations Cup actief is. Wel heeft Perez met zijn zaakwaarnemer Jorge Mendez gesproken. ,,Er is geen reden om meer bezorgd te zijn dan nodig is", zei Perez in het Spaanse radioprogramma El Primer Palo. ,,Ik weet dat hij boos is, maar ik denk dat hij blijft. Cristiano is een man van integriteit, hij heeft altijd zijn plichten vervuld. Er zijn veel mensen die hem op deze manier pijn willen doen en dat voelt hij." Ronaldo wordt in Spanje beschuldigd van belastingfraude.