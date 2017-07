TT: Negenjarig contract voor Saul Niguez bij Atlético, Leerdam naar Seattle Sounders

Terell Ondaan lijkt Excelsior te gaan verlaten. De 23-jarige aanvaller heeft toestemming van de Kralingers gekregen te onderhandelen met een club uit Turkije. Hij miste hierdoor de eerste training van de club. Vanochtend leverde hij zelfs zijn spullen al in bij de Rotterdammers.



Ondaan had zelf bij de clubleiding aangegeven te willen vertrekken. De buitenspeler kwam vorig seizoen transfervrij over van Willem II en tekende voor liefst drie seizoenen, maar in Rotterdam kon hij nooit overtuigen. In 25 competitieduels, het overgrote merendeel als invaller, was hij bij geen enkel doelpunt betrokken.



Excelsior heeft de hoop op het behouden van Khalid Karami ondertussen nog niet opgegeven. De rechtsback - een van de uitblinkers vorig seizoen - is transfervrij, maar heeft nog altijd geen club gevonden. ,,Ik heb hem gezegd dat ik vind dat hij toe is aan een nieuwe stap”, zegt trainer Van der Gaag. ,,Maar mocht hij geen club vinden, dan houden we ons aanbevolen.”