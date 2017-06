TT: Oxford wimpelt Hasselbaink af, Koeman haalt Keane

Jimmy Floyd Hasselbaink gaat niet aan de slag als trainer bij Oxford United FC. De club uit League One bracht hem vanochtend op de hoogte. De Nederlander (45) leek na enkele gesprekken de favoriet voor de functie, maar moet alsnog op zoek naar een andere baan. Over wie de vacature wel gaat invullen, beraadt het bestuur zich nog. Hasselbaink zit sinds zijn ontslag bij Queens Park Rangers in november vorig jaar zonder werk.



Voor de 23-voudig betekent de afzegging door Oxford United de tweede teleurstelling in korte tijd. Twee weken geleden hoopte hij Garry Monk op te volgen bij Leeds United, actief in het Championship. Ondanks zijn verleden bij de club viel de keuze op de Deen Thomas Christiansen. Bij Oxford United lagen zijn kansen veel hoger. Van de overgebleven kandidaten had de ex-spits van onder meer Chelsea en Atlético Madrid veruit de beste papieren.



Hasselbaink streed met Frank Lampard en Pep Clotet om de vertrokken vrijgekomen positie in te vullen. Ook werd informeel gesproken met een interne kandidaat. Lampard, met wie hij begin deze eeuw samenspeelde bij Chelsea, is een goede vriend van directeur Dave Jones, maar beschikt nog niet over de juiste trainersdiploma’s. Clotet, voormalig assistent van Monk bij Leeds en Swansea City, heeft nog nooit een eerste elftal geleid.



De voorkeur van de fans ging wel naar zijn concurrenten uit. Lampard kreeg in een poll 47 procent van de stemmen, gevolgd door Clotet (23%). Ook Derek Fazackerley, assistent van de opgestapte Michael Appleton, scoorde ook hoog. Hij gold echter, tot vanochtend, niet als een serieuze optie. Oxford United, dat mikt op promotie, eindigde vorig seizoen als achtste in League One, het derde Engelse profniveau.



Met Burton Albion, een provincieclub, werd Hasselbaink twee jaar geleden kampioen van League Two. Tegen alle verwachtingen in behoorden The Brewers een niveau hoger meteen tot de beste ploegen van de competitie. De aansluitende promotie naar het Championship maakte hij niet meer mee. Queens Park Rangers haalde naar Londen te komen. Op Loftus Road, waar hij over een matige selectie beschikte, liep het echter mis.



Hasselbaink, die op het moment geen andere ijzers in het vuur heeft, gaat nu op vakantie om zich te beraden over zijn toekomst.