TT: PEC heeft twee opties voor Ryan Thomas, Boëtius zet handtekening

PEC Zwolle wil Ryan Thomas (22) deze zomer verkopen of zijn in 2018 aflopende verbintenis met een jaar verlengen. Dat zegt technisch directeur Gerard Nijkamp, die de mogelijkheid tot een langere samenwerking al besprak met de Nieuw-Zeelander voor diens deelname aan de Confederations Cup. ,,Er zijn twee opties”, legt technisch directeur Gerard Nijkamp uit. ,,Of Ryan wordt voor een mooie som aan een mooie club verkocht. Als dat niet gebeurt, willen we zijn contract met een jaar verlengen. Deze optie hebben we met hem besproken en hij staat daar niet onwelwillend tegenover. Als hij terugkeert, gaan we verder praten.” Door zijn contract open te breken, voorkomt PEC dat het de talentvolle spelmaker over een jaar transfervrij uit Zwolle vertrekt.