TT: PSV houdt rekening met vertrek Willems, Depor bereikt akkoord met John

Deportivo La Coruña heeft een deal met Benfica over de definitieve overgang van Ola John. De Spaanse club is het met de Portugezen eens geworden over een transfersom van 3,3 miljoen euro, zo weet FOX Sports. Persoonlijk is de 25-jarige aanvaller nog niet akkoord met Deportivo, waar John het afgelopen half jaar al speelde op huurbasis. De club, die dit seizoen als zestiende eindigde in La Liga, wil hem nu voor vijf jaar vastleggen.

De vleugelspits twijfelt zelf nog. Er zijn meer aanbiedingen. Onlangs werd bekend dat PSV en Feyenoord interesseerd hebben in de in Liberia geboren Nederlandse aanvaller.