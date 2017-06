TT: Sneijder naar Los Angeles, Rutjes langer bij Roda JC

Het voetbalseizoen 2017/2018 is aanstaande, de transfercarrousel draait weer op volle toeren. In TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Nederlandse toppers heen? Teruglezen? Klik hier voor de geruchten van gisteren.

ADO Den Haag heeft wereldburger Lorenzen op proef

ADO Den Haag heeft vanaf vandaag Melvyn Lorenzen op proef. De 22-jarige aanvaller speelde afgelopen seizoen voor Werder Bremen, maar heeft op dit moment geen contract.

Lorenzen kwam in 2013 via Holstein Kiel naar Bremen. Daar maakte hij op 5 oktober 2013 zijn debuut in de Bundesliga in een duel met VfB Stuttgart als vervanger van Hagenaar Eljero Elia. Lorenzen kwam tot vijf optredens in de Bundesliga en scoorde 1 goal. In het tweede elftal speelde de éénmalig Oegandees international 54 wedstrijden. Hij werd geboren in Londen en heeft een Duitse moeder en Oegandeese vader. Hij bezit ook de Duitse nationaliteit.

Lorenzen zal vooralsnog twee keer meetrainen met ADO Den Haag. De club hoopt hem zaterdag aan het werk te kunnen zien tegen Lugdunum.

Frans talent tekent bij FC Twente

Volledig scherm David Sambissa als speler van Jong Bordeaux. © pro shots David Sambissa heeft een tweejarig contract ondertekend bij FC Twente. De 21-jarige Fransman sluit in eerste instantie aan bij Jong Twente.



Sambissa is een voormalig Frans jeugdinternational, die na zijn vertrek bij Bordeaux B zonder club zit. Hij zit op dit moment zonder club. Sambissa trainde in mei al mee in Enschede en speelde ook een testwedstrijd. FC Twente trok eerder ook al de Deen Jonothan Frimann (19) en de Zweed Lukas Browning Lagerfeldt (18) aan. Ook zij gaan bij de beloften spelen. ,,We halen niet zomaar buitenlandse spelers om ze dan te stallen bij Jong'', zegt Michel Jansen, hoofd opleidingen van FC Twente. ,,In deze jongens zit rek naar de bovenkant. Ze hebben de potentie door te groeien richting eerste selectie.''

Nathan Rutjes langer bij Roda JC

Volledig scherm Nathan Rutjes. © Koen Verheijden Nathan Rutjes heeft zijn contract bij Roda JC met een jaar verlengd en komt daarom ook komend seizoen uit voor de ploeg uit Limburg. De 33- jarige middenvelder kwam in de zomer van 2014 over van MVV Maastricht en is afkomstig uit de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam waar hij ook zijn debuut maakte in het betaald voetbal. Rutjes kwam tot dusver 54 maal in actie voor de Kerkraadse eredivisionist.



Technisch directeur Harm van Veldhoven: ,,Rutjes is een typische Roda JC- speler: hard werken, mouwen opstropen en nooit opgeven. Samen met de ervaring en het enthousiasme dat hij met zich mee brengt is hij een belangrijke speler voor de groep. Mooi dat hij ook komend seizoen de kleuren van Roda JC verdedigt."



Rutjes heeft naast zijn contract als voetballer vorig jaar van de club een aanbieding ontvangen waarin is verwoord dat hij ook na zijn actieve carrière voor Roda JC fulltime aan de slag kan blijven.

Achahbar op huurbasis van PEC naar NEC

Anass Achahbar speelt komend seizoen in de Jupiler League voor NEC Nijmegen. De degradant uit de eredivisie huurt hem voor een jaar van PEC Zwolle, waar de 23-jarige aanvaller uit Den Haag afgelopen seizoen weinig aan spelen toe kwam. Achahbar tekende vorig jaar een contract voor vier jaar bij PEC Zwolle, maar speelde afgelopen seizoen slechts 843 minuten verdeeld over 19 competitieduels. Daarin scoorde hij niet. Na de winterstop speelde Achahbar nog slechts 33 minuten, verdeeld over vier invalbeurten.

Volledig scherm Anass Achahbar speelt komend seizoen op huurbasis bij NEC. © Pro Shots/Erwin Spek

Gert Kruys valt af, FC Eindhoven zoekt verder naar hoofdcoach

Volledig scherm Gert Kruys wordt toch niet de nieuwe trainer van FC Eindhoven. De club dacht zijn nieuwe hoofdcoach binnen te hebben, maar de deal ketste dinsdagochtend af.



Kruys: ,,Ik was ontzettend gestreeld door de belangstelling van FC Eindhoven en heb een goed gesprek gehad met Tscheu la Ling (technisch adviseur, red.). Toch zijn we er niet uitgekomen. Ik wil daar niet over in detail treden."



Kruys heeft als hoofdtrainer van DOVO een doorlopend contract. Daarnaast is hij analist bij een regionale omroep en heeft hij een voetbalschool. ,,Het is natuurlijk wel zo dat ik meerdere dingen doe. Dat bleek ook niet helemaal te combineren."

HSV legt Griekse verdediger Papadopoulos tot 2020 vast

Volledig scherm Kyriakos Papadopoulos (links) namens HSV in actie tegen zijn oude club Schalke 04. © Getty Images Hamburger SV heeft de centrale verdediger Kyriakos Papadopoulos vastgelegd tot 30 juni 2020. De Duitse voetbalclub en Bayer Leverkusen kwamen woensdag tot een akkoord over een definitieve overgang van de Griek, die al sinds de winterstop in Hamburg speelde. Met de transfer is naar verluidt een bedrag van 6 miljoen euro gemoeid. Dat kan met bonussen nog meer worden als de 25-jarige voetballer blessurevrij blijft.



,,Iedereen die 'Papa' in de tweede seizoenshelft heeft zien spelen, weet wat voor inbreng hij heeft gehad voor het hele team. Zijn winnaarsmentaliteit en passie trekken andere spelers mee'', zei sportdirecteur Jens Todt.



Papadopoulos gaf in Bild als reden voor zijn keuze de goede relatie met zijn trainer. ,,Ik had ook aanbiedingen van grote clubs, bijvoorbeeld uit Italië. Hier voel ik echter het vertrouwen van de club en vooral van de trainer. Ik blijf vanwege trainer Mark Gisdol. Hij was destijds mijn trainer bij Schalke. Ik weet dat hij vertrouwen heeft in mij.''

Borini vijfde aanwinst voor AC Milan

Volledig scherm Borini viert een goal voor Sunderland. © reuters Fabio Borini (26) is de vijfde zomeraankoop van AC Milan. De multifunctionele aanvaller wordt volgens La Gazetta dello Sport morgen gekeurd op Milanello. Hij komt voor een onbekend bedrag over van Sunderland, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League. Eerder hengelde Milan al André Silva (Porto), Mateo Musacchio (Villarreal), Ricardo Rodríguez (VfL Wolfsburg) en Franck Kessié (Atalanta) binnen.

Los Angeles FC heeft Sneijder bijna binnen

Volledig scherm Sneijder speelde tegen Luxemburg zijn 131ste interland en werd daarmee recordinternational van Oranje. © Photo News Wesley Sneijder is dicht bij een akkoord met Los Angeles FC - niet te verwarren met Los Angeles Galaxy. Dat meldt ESPN. In Californië zou een tweejarig contract klaarliggen voor de recordinternational, die op jaarbasis drie miljoen euro kan gaan verdienen. Sneijder (33) staat nog een jaar onder contract bij Galatasaray, maar omdat de Amerikaanse competitie pas in januari start zou hij nog tot de winterstop in Turkije actief zijn. Ook PSV'er Andrés Guardado en Zlatan Ibrahimovic worden in verband gebracht met 'LAFC'.

Sirigu volgt Hart op bij Torino

Volledig scherm Sirigu heeft het als keeper van Italië aan de stok met Shane Long van Ierland. © EPA De Italiaanse club Torino heeft doelman Salvatore Sirigu overgenomen van Paris Saint-Germain. De club uit de Serie A meldde vanochtend de transfer van de dertigjarige keeper, al jaren de vaste tweede keus bij het Italiaanse nationale elftal.



Sirigu was bij PSG ook al verdrongen als eerste doelman door Kevin Trapp en speelde afgelopen seizoen op huurbasis in Spanje, eerst voor Sevilla en daarna voor Osasuna.



Torino zocht een nieuwe keeper omdat de Engelsman Joe Hart is teruggekeerd naar Manchester City. ,,De club en de voorzitter hebben mij heel duidelijk gemaakt dat ze me een belangrijke aanwinst vinden'', aldus Sirigu.

Rochet dichtbij overgang naar Alanyaspor

Volledig scherm AZ is zo goed als rond met de Turkse club Alanyaspor over een overgang van dan Sergio Rochet. De Uruguayaanse doelman kwam in Alkmaar niet meer voor in de plannen sinds AZ vorig seizoen Tim Krul huurde. Voor het komende seizoen heeft de club met Marco Bizot ook al een nieuwe eerste doelman aangetrokken. De 24-jarige Rochet speelde sinds 2014 voor AZ en had lange tijd een basisplaats.

Bosz ziet sterspeler naar China vertrekken

Peter Bosz zal met spanning afwachten of Pierre-Emerick Aubameyang in september nog deel uitmaakt van zijn selectie. De goalgetter van Borussia Dortmund staat volgens Bild op de drempel van een megatransfer naar het Chinese Tianjin Quanjian. Aubameyang (28) zou ruim 80 miljoen euro moeten opbrengen, een bedrag dat de vermogende Chinese club bereid is te betalen. Met een cryptische post op Instagram gooide Aubameyang zelf nog wat koren op de geruchtenmolen. 'Ready for new adventures', zette de Gabonees bij een vakantiekiekje. Ook Arsenal en Paris Saint-Germain zouden hem graag zien komen.

Ready for new adventures #aubameyang #holidays #pea17 117.2k Likes, 457 Comments - Aubameyang (@aubameyang97) on Instagram: "Ready for new adventures #aubameyang #holidays #pea17"

Perez: Ik weet dat Ronaldo boos is

Volledig scherm Perez en Ronaldo. © AFP Florentino Perez verwacht dat Cristiano Ronaldo bij Real Madrid blijft. De voorzitter van de Koninklijke zegt geen contact te hebben met de sterspeler van de club, die momenteel met Portugal op de Confederations Cup actief is. Wel heeft Perez met zijn zaakwaarnemer Jorge Mendez gesproken. ,,Er is geen reden om meer bezorgd te zijn dan nodig is", zei Perez in het Spaanse radioprogramma El Primer Palo. ,,Ik weet dat hij boos is, maar ik denk dat hij blijft. Cristiano is een man van integriteit, hij heeft altijd zijn plichten vervuld. Er zijn veel mensen die hem op deze manier pijn willen doen en dat voelt hij." Ronaldo wordt in Spanje beschuldigd van belastingfraude.

Morata 'verlaat' vrouw voor ManUnited

Volledig scherm Morata en zijn vrouw trouwden in Venetië. © EPA Alvaro Morata heeft zijn huwelijksreis onderbroken om werk te maken van een transfer. Volgens The Telegraph is de Spaans international halsoverkop vertrokken naar Madrid om zijn nieuwe vrouw, Italiaans model Alice Campello, alleen achter te laten op Ibiza. De reden voor het bliksembezoek aan de Spaanse hoofdstad is dat Morata Real Madrid wil overtuigen hem naar Manchester United te laten gaan. Die club heeft een bod van naar verluidt 73 miljoen euro gedaan op de spits, maar Real verlangt 12 miljoen meer. Morata zou zich pas weer bij zijn vrouw voegen als de deal rond is.

Schalke trekt aan Younes

In april dit jaar zorgde Amin Younes in Gelsenkirchen voor de bevrijdende 3-2 in de Europa League tegen Schalke 04. Die treffer heeft hem geen windeieren gelegd, weet Bild. Het Duitse medium beweert dat Schalke de kersverse international hoog op het verlanglijstje heeft staan voor deze zomer. Younes zou bij de Königsblauen Max Meyer op moeten volgen, die de club waarschijnlijk gaat verlaten. Younes, die ook in de belangstelling zou staan van Torino, zei eerder dat hij 'best wil luisteren als er een mooie club komt'. Ajax verloor zijn andere vleugelaanvaller, Bertrand Traoré, al aan Olympique Lyon. Davy Klaassen vertrok naar Everton.