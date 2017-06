TT: Sneijder naar MLS, Morata onderbreekt huwelijksreis, Schalke trekt aan Younes

Florentino Perez verwacht dat Cristiano Ronaldo bij Real Madrid blijft. De voorzitter van de Koninklijke zegt geen contact te hebben met de sterspeler van de club, die momenteel met Portugal op de Confederations Cup actief is. Wel heeft Perez met zijn zaakwaarnemer Jorge Mendez gesproken. ,,Er is geen reden om meer bezorgd te zijn dan nodig is", zei Perez in het Spaanse radioprogramma El Primer Palo. ,,Ik weet dat hij boos is, maar ik denk dat hij blijft. Cristiano is een man van integriteit, hij heeft altijd zijn plichten vervuld. Er zijn veel mensen die hem op deze manier pijn willen doen en dat voelt hij." Ronaldo wordt in Spanje beschuldigd van belastingfraude.