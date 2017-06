Tweede juniorentitel op rij voor Fabio Jakobsen

Waar zijn kwaliteiten liggen? ,,Dat ik een heel goede sprint heb'', weet de kampioen. ,,Maar ik merk ook dat ik steeds completer word.'' Het beste kwam dat volgens hem tot uiting op de zware titelstrijd rond ’s Heerenberg. ,,Vorig jaar was ik niet de sterkste, maar was ik wel de snelste in de eindsprint. Dit jaar was ik voor mijn gevoel in de finale de sterkste renner. En was ik ook nog eens de snelste in de eindsprint. Het is precies die stap die heb gemaakt door een nog een jaar belofte te blijven.”