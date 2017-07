Van Roger naar Ryan

BlogNormaal gesproken zou ik de tribune niet zo snel verlaten bij een partij van Roger Federer op Wimbledon. Vanavond moest het even. Het juniorentoernooi is begonnen en dan is het op de sheets altijd zoeken naar een ‘NED’ achter de namen. En zowaar hebben 'we' er eentje dit jaar. Ryan Nijboer is zijn naam. Ik had wel eens van hem gehoord, maar moet bekennen dat ik verder heel weinig over hem kon vertellen.