Van Vleuten: Dit is fantastisch, winnen went nooit

,,Dit is fantastisch, winnen went nooit’’, genoot Van Vleuten na haar gewonnen tijdrit. De Wageningse legde voor de derde keer in haar carrière beslag op de Nederlandse tijdrittitel. ,,Het was zwaar en ik moest diep gaan, maar de beloning is fantastisch.’’

Van Vleuten was bij de finish enigszins verbaasd dat ze had gewonnen. ,,Ik had tijdens de tijdrit niet in de gaten dat ik voor lag op Ellen van Dijk (nummer twee, red.). Voor mijn gevoel reed ik vorig jaar harder, had ik meer power. Ik dacht eigenlijk dat ze me aan het voorliegen waren toen ze zeiden dat ik gewonnen had, maar het was echt waar.’’