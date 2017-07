Van Vleuten wint tweede rit, Van der Breggen pakt roze

Op de laatste col van de etappe van Zoppola naar Montereale Valcellina over 122 kilometer werd het peloton helemaal uit elkaar gereden. In de laatste kilometer onder de top sprongen Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten en de Italiaanse Elisa Longo Borghini weg. Zij pakten direct een halve minuut op de twee achtervolgers, Amanda Spratt en Megan Guarnier.

Die voorsprong gaven de drie koplopers niet meer uit handen, waarna Van Vleuten in de sprint de beste was. Van Vleuten werd vorige week nog Nederlands kampioen tijdrijden. Van der Breggen werd tweede en neemt daarmee de roze leiderstrui over van haar ploeggenote Karol-Ann Canuel van Boels Dolmans Cycling Team.