Verstappen baalt: Het is echt de motor

,,Ik had geen zin in om met de pers te praten op dat moment. Het leek me ook verstandig om niet meteen te reageren'', aldus Verstappen in het tv-programma Peptalk van Ziggo Sport. ,,Ik lag op dat moment in zo'n goede positie, zeker gezien wat er achteraf allemaal is gebeurd. Ze verwachten van mij dat ik mijn best doe, dan verwacht ik dat ook van het team.''



Wat precies de problemen waren? ,,Het probleem, dat weet ik wel zeker, was de motor. Wát precies, zijn ze nog uit aan het uitzoeken. Het vervelende is dat dit de enige motor van Renault is die niet werkt. Dat is apart. Gelukkig is die motor nu kapot. Er moet een nieuwe in.''