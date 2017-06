Verstappen het snelste in eerste training, harde crash voor Perez

Teamgenoot Daniel Ricciardo zette de tweede tijd neer; hij was bijna een halve seconde langzamer. Verstappen was ook ruim sneller dan kampioenschapsleider Sebastian Vettel (Ferrari) en Lewis Hamilton (Mercedes).



De sessie kende een onderbreking na een crash van de Mexicaan Sergio Perez (Force India) in de smalste bocht van het circuit.



Verstappen was ook ruim sneller dan kampioenschapsleider Sebastian Vettel (Ferrari) en Lewis Hamilton (Mercedes), die dit seizoen doorgaans harder rijden dan de Limburger. Maar Red Bull had kennelijk de juiste afstelling gevonden voor Verstappen, die vloog over het stratencircuit. De sessie kende een onderbreking na een crash van de Mexicaan Sergio Perez (Force India) in de smalste bocht van het circuit.



Verstappen kon een opsteker wel gebruiken na zijn fiasco in de vorige race. Hij viel in de Grand Prix van Canada uit met mechanische pech en mopperde daar dat het een lust was. Zijn hele seizoen valt tegen, omdat de motor van leverancier Renault zich niet kan meten met die van Ferrari en Mercedes. ,,Al rijd ik de sterren van de hemel, dat is dan de vijfde plek waar ik rijd. Ik wil meer, ik wil winnen en dat is nu natuurlijk niet aan de orde'', meldde hij gisteren nog op de site Verstappen.nl.



Vettel gaf een dikke halve seconde toe op Verstappen, al heeft de Duitser nog wat speling. Hij reed niet op de superzachte snelle banden die de Nederlander wel gebruikte. Hamilton klokte zijn snelste ronde evenmin op de zogeheten 'supersofts', maar was op de zachte banden wel een seconde trager dan Verstappen.



Om 15.00 uur is de tweede vrije training en dan kunnen we zien of Red Bull de goede vorm weet vast te houden.