Verstappen: Ik ga vechten voor derde plek

Mercedes is ver weg in Azerbeidzjan, maar de Ferrari’s staan op schootsafstand van Max Verstappen, die in Bakoe vanaf plaats vijf vertrekt. ,,Ik moet voor die Ferrari’s komen."

Door Arjan Schouten

Naar de twee Mercedessen die de eerste startrij bezetten, kijkt Max Verstappen morgen niet eens in Azerbeidzjan. Te snel. Ander niveau. Normaal gezien niet binnen bereik, die twee zilvergrijze bolides van pole-sitter Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Maar de twee Ferrari’s die direct voor zijn neus staan, die zijn te pakken.

Verstappen gelooft er heilig in, na zijn vijfde plaats in de kwalificatie, op slechts 0,038 van nummer vier Sebastian Vettel. ,,Ik moet gewoon voor die Ferrari’s komen, in de race", kijkt Verstappen strijdlustig vooruit. ,,Als we geen problemen tegen waren gekomen, hadden we er nu al voor gestaan."

Zo viel hij in de laatste training even stil vanwege hydraulische problemen. Haperde in de kwalificatie zijn ‘limiter’, waardoor de motorupgrade van Renault even niet werkte en waarmee hij 0,2 seconde verloor. En er was ook nog een incidentje in de slotfase, waarbij de Limburger last had van heel veel wheelspin, waardoor z’n versnellingsbak in een veilige modus schakelde. Wederom de oorzaak van kostbaar tijdsverlies.

,,Loopt alles op de vrijdag goed en loop je in de kwalificatie, waar alles toch om draait, toch nog tegen problemen aan", treurde Verstappen. ,,Jammer, want er had veel meer in gezeten."

De RB13 presteert duidelijk beter in Azerbeidzjan, zoveel is duidelijk. Geweldig nieuws voor circuits die nog komen gaan en waar Mercedes en Ferrari puur op vermogen minder verschil kunnen maken dan in Bakoe. En toch loopt de 19-jarige coureur met gemengde gevoelens door de paddock in Azerbeidzjan.