Verstappen ook in tweede training bovenaan, maar crasht ook

In de eerste training voor de Grand Prix van Azerbeidzjan was Max Verstappen ook al het snelst.



Het gat met de andere coureurs was echter een stuk kleiner. Opvallend was wel dat Lewis Hamilton niet verder kwam dan een tiende plek en liefst 1,163 seconde moest toegeven op Verstappen.



Voor Fernando Alonso en Jolyon Palmer was de tweede training er niet eentje om met plezier naar terug te kijken. De Spanjaard viel uit met opnieuw problemen aan de Honda-motor en Palmer crashte. De coureur van Renault staat al zwaar onder druk en dit zou zomaar eens het laatste zetje kunnen zijn.



Morgen staan de derde training en de kwalificatie op het programma. Om 12.00 uur begint de training en om 15.00 uur volgt de kwalificatie. Beiden zijn te volgen in ons liveblog en via Ziggo Sport.