Verstappen pakt vierde plek in tweede training

Max Verstappen noteerde in zijn Red Bull in de tweede sessie de vierde tijd (1.05,832) op de thuisbaan van zijn renstal. Tijdens de eerste vrije training reed hij de tweede tijd (1.06,165). In beide sessies was de Brit Lewis Hamilton met zijn Mercedes de snelste: 1.05,975 en 1.05,483.