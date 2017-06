Verweij gaat met Russische schaatsers trainen

De Alkmaarder zit sinds zijn vertrek bij Corendon in 2015 zonder ploeg. Hij nam in 2016 een sabbatical. Sinds zijn terugkeer op het ijs wordt hij gecoacht door Ingrid Paul. ,,Koen kent Kosta van hun gezamenlijke verleden bij TVM. Ze zien het beiden heel erg zitten, dan moet je het gewoon doen", aldus Paul tegen NU.nl .

Door dopingperikelen onder meer tijdens de Winterspelen in Sochi staat het Russische schaatsen in een kwaad daglicht. Tweevoudig wereldkampioen sprint Pavel Koelizjnikov werd in 2016 gepakt op het gebruik van meldonium.