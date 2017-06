Vettel verwijt Verstappen niets: 'Hij zag een gat en ging er voor'

,,Ik kon niet later remmen, want Lewis (Hamilton red.) zat vlak voor me. Max zag een gaatje en hij ging ervoor. Ik zat waarschijnlijk in zijn dode hoek, hij kon me niet zien'', zei Vettel, die vorig seizoen zowel op de baan als verbaal een aantal stevige aanvaringen had met de jonge Nederlander. ,,Met drie auto's de eerste bocht ingaan, dat gaat gewoon niet in Canada."



Volgens Vettel kwam Verstappen goed weg. ,,Hij zal het niet met opzet hebben gedaan. Max schampte met zijn achterwiel mijn voorvleugel. In 90 procent van zulke gevallen krijg je dan een lekke band, maar hij had geluk.'' Verstappen viel een paar ronden later vanaf de tweede positie alsnog uit met motorproblemen.