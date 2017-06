Vichljantseva of Kontaveit pakt morgen eerste WTA-titel in Rosmalen

Vichljantseva bereikte zaterdag als eerste speelster de eindstrijd van het Ricoh Open. De twintigjarige nummer 74 van de wereld versloeg in de halve finales de als vijfde geplaatste Ana Konjuh uit Kroatië: 6-3 7-5. Vichljantseva was vrijdag nog verantwoordelijk voor de uitschakeling van de Nederlandse Arantxa Rus.



De Russin profiteerde vooral van de vele fouten die Konjuh maakte. De Kroatische nummer 33 van de wereld leefde in de tweede set even op en leek de partij nog te kantelen, maar Vichljantseva brak op een cruciaal moment de servicegame van Konjuh.



Kontaveit rekende in de andere halve finale in drie sets af met de Oekraïense Lesia Tsoerenko: 6-3 6-7 (0) 6-2. De nummer 49 van de wereld moest er hard voor werken tegen Tsoerenko, die als zevende was geplaatst in Rosmalen. De partij duurde twee uur.